İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları: Sosyal medya fenomeni 'Basel' gözaltına alındı

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomeni 'Basel'in de olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:29
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İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişinin evine sabaha karşı baskın düzenlendiği belirtildi.

Şu ana kadar Halkevleri, SOL Parti, Halkevleri, Devrimci Hareket, Devrimci Gençlik Dernekleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi üyelerinin gözaltına alındığı duyuruldu.

"EV BASKINLARI DÜZENLENİYOR"

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "1 Mayıs eyleminden dolayı İstanbul'da üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik ev baskınları düzenleniyor" denildi.

FENOMEN 'BASEL' DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, X (Twitter) fenomeni 'Basel' kullanıcı isimli Bekir Aslan da yer aldı.

'Basel'in X'te yaklaşık 115 bin takipçisi bulunuyor.


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