İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi. SOL Parti'den yapılan açıklamada, "1 Mayıs eyleminden dolayı İstanbul'da üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik ev baskınları düzenleniyor" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 07:48
İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!
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İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendiği belirtildi.

Şu ana kadar Halkevleri, SOL Parti, Halkevleri, Devrimci Hareket, Devrimci Gençlik Dernekleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi üyelerinin gözaltına alındığı duyuruldu.

"EV BASKINLARI DÜZENLENİYOR"

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "1 Mayıs eyleminden dolayı İstanbul'da üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik ev baskınları düzenleniyor" denildi.

Halkevleri üyelerinin evlerine yapılan polis baskınında gözaltı gerekçesinin “yasadışı eyleme katılmak” olduğu ifade edilirken, Devrimci Gençlik Dernekleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Derneğimize yönelik polis baskınları gerçekleşiyor" denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "1 Mayıs'ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz" ifadeleri kullanıldı.


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