SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi!
SOL Parti, "Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler bir yana gelecek emekçi halkın kendi güçlü kollarıyla kurulacaktır" dedi.
SOL Parti sosyal medya hesabından açıklama yaparak Saraçhane'de yaşananları değerlendirdi.
SOL Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yok Başka Yolu Umudumuz Kendi Kollarımızdadır
Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler bir yana, gelecek emekçi halkın kendi güçlü kollarıyla kurulacaktır.
Memleketin dört bir yanında alanları dolduran emekçileri, yurtseverleri, devrimcileri ve Taksim'e yürüme iradesiyle Saraçhaneyi dolduran binlerce yurttaşımızı selamlıyoruz.”
?Yok Başka Yolu Umudumuz Kendi Kollarımızdadır— SOL Parti (@solpartibilgi) May 1, 2024
Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler bir yana gelecek emekçi halkın kendi güçlü kollarıyla kurulacaktır.
Memleketin dört bir yanında alanları dolduran emekçileri, yurtseverleri, devrimcileri ve Taksim'e yürüme… pic.twitter.com/Vyg3uA0EYv
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