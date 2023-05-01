İstanbul'da 1 Mayıs görevine giden polis aracı kaza yaptı

Zeytinburnu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada can kaybı olmazken, kazaya karışan bir otomobilin içerisinde 1 Mayıs görevine gitmek için yola çıkan polis memurlarının olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:25
İstanbul'da 1 Mayıs görevine giden polis aracı kaza yaptı
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İstanbul Zeytinburnu E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkisinin Ankara istikametinde, saat 05.30 sıralarında; sürücüsün kimliği belirlenemeyen 48 HP 998 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 3 farklı araca daha çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

1 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan otomobiller ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

1 MAYIS GÖREVİNE GİDİYORLARDI

Sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan araç içerisinde 1 Mayıs için görevlendirilen polis memurlarının olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.


1 Mayıs polis kaza

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