1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İETT sefer tarifesi...

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde plan yapan yurttaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İETT sefer tarifesi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:58
1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İETT sefer tarifesi...
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 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da otobüs, vapur, tramvay ve metrobüs kullancak olan yurttaşlar 1 Mayıs tarifesini merak ediyor.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ MI?

İETT'den yapılan açıklamaya göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Ancak ücretsiz ulaşımdan sadece  kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabilcek. İstanbul genelinde İstanbulkart ücretsiz entegrasyonuna dahil İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları ile Şehir Hatları Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), METRO İSTANBUL’un işlettiği Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçları ve OTOBÜS AŞ’ye bağlı araçlar (İstanbul Havalimanı hatları hariç, Bakanlık kararı olması halinde Marmaray Hattı da dahil edilecektir), 1 Mayıs Pazartesi günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

1 MAYIS İETT SEFER TARİFESİ NASIL OLCAK?

İETT'den yapılan açıklamaya göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde otobüsler Cumartesi günü, metrobüsler ise hafta içi planına göre sefer düzenleyecek.



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