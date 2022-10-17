İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasadışı yollarla ülkeye getirilen 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirdikleri ve sahte ambalajlarla paketledikleri ilaçları piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin imalathane ve depo olarak kullandığı 2 ayrı adresi belirleyen polis, Ataşehir ve Güngören'deki söz konusu adreslere baskın düzenledi.
Baskınlarda 100 bin 695 ilaç ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler hakkında 'Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem yapıldı.
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