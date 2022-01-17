İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.