İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

DHA
17 Ocak 2022 Pazartesi, 12:06
İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda Libya ve Rusya'ya kaçak olarak götürülmek istenen ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olmadığı belirtilen 1 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu.

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi. 

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu



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