İstanbul'da 100 milyon liralık vurgun: 26 kişilik çete çökertildi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:33

Güncelleme: 16.10.2024 - 14:34

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu iş adamlarının yurt dışına çıkarken otoparka bıraktığı otomobillerin çalındı.

Döndüklerinde araçlarını yerinde göremeyen iş insanları polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul’da bir çetenin çaldığı tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimlikleri ve izledikleri yöntemi ortaya çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda polis ekipleri şüphelilerin Esenyurt ve Bağcılar’da özellikle Suudi Arabistan, İran ve Katar uyruklu iş insanlarının oturduğu rezidanslarda daireler tuttuklarını tespit etti.

İş insanlarının takibe alıp sonrada onlarla arkadaşlık kuran şüpheliler adamlar yurt dışına çıktığı anda harekete geçtikleri öğrenildi. İş adamları adına sahte pasaportlar hazırlayan ardından notere giderek, araçların satışını çete üyelerinden birinin üzerine yapan şüphelilerin daha sonra yeni çıkardıkları ruhsatlarla çalacakları otomobilin yetkili servisine gittikleri öğrenildi.

Araçların yetkili servislerine kontak kaybettik yalanı ile giden şüpheliler yeni anahtarları alıp otomobillerin park edildiği yerden alarak kaçtıkları belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON LİRA OLAN 23 LÜKS OTOMOBİL

Büyükçekmece, Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan alınan talimatla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul’un da içinde olduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Gaziantep, Mersin ve Şanlıurfa’da daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 26 kişi yakalandı.

Şahısların piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 23 lüks otomobili çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin noterde sahte pasaportla satış yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

Şahısların bir olayda serviste yaptırdıkları kontak anahtarıyla çalamadıkları araca , gizli GPS cihazı yerleştirdikleri aracı takip ettikleri daha sonrada park edildiği yerde otomobilin motorunu ve kablosunu çıkartarak bozdukları öğrenildi.

Suudi Arabistan uyruklu sahibine yardım ediyormuş gibi yapan şahıslar bu sırada el çabukluğu ile sahibindeki gerçek kontak anahtarını, kendilerininkiyle değiştirdikleri öğrenildi. Sahibinin aracının yanından ayrıldığını gören çete üyeleri otomobili çalıştırarak kaçtıkları belirlendi.

Emniyette haklarında ’Oto Hırsızlığı’, ’Resmi Belgede Sahtecilik’, ’Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı 14 araç ise polis ekipleri tarafından bulundu.