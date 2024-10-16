Van'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Ekim'de yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 17 kilo 756 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar, 5 gram toz esrar, 2 gram eroin ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: #uyuşturucu #Operasyon
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