Van'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:15

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Ekim'de yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 17 kilo 756 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar, 5 gram toz esrar, 2 gram eroin ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Etiketler: #uyuşturucu #Operasyon

İlgili Haberler

Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Polis Hakan Telli'yi şehit etmişlerdi... İstanbul'da 'Anucur' suç örgütüne operasyon: 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Polis Hakan Telli'yi şehit etmişlerdi... İstanbul'da 'Anucur' suç örgütüne operasyon: 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Otogarı’nda çay ve salça paketinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Otogarı’nda çay ve salça paketinden uyuşturucu çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler