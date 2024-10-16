Manisa'da FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı!
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kula ilçesinde 13 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Manisa’nın Kula ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon çerçevesinde G.G., A.E., B.S., Ş.K., R.B., E.S., H.E., S.K., A.S., H.Ü., H.K., S.K. ve S.T. adlı şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.
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