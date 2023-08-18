İstanbul'da 1500 'tabut ev'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin 24. yılında gözler tekrar deprem gerçeğine çevrildi. Uzmanların olası bir deprem konusunda yapı stoku için uyarılarının art arda geldiği şehirde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hızlı tarama yöntemiyle analiz edilen riskli yapı grubunda olan binaların yıkımını sürdürüyor.

17 Ağustos’ta İstanbul’da can kaybı ve yıkımın yaşandığı tek ilçe olan Avcılar’da, tarama testinde “D Sınıfı- Yüksek Riskli Yapı” yani kendi kendine yıkılabilecek bina grubu içerisinde yer alan dört bina dün yıkıldı.

‘İLK ETAPTA 318 BİNA’

Hızlı tarama testleri sonucu ortaya çıkan güncel rakama göre İstanbul’da şu an 1500 civarında, durduğu yerde yıkılacak bina bulunduğuna dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Bu dört binadaki 250 vatandaşımızın canını kurtardık. Belki çok küçük gelebilir. Ama bu binalarda yaşayan vatandaşlarımız eğer geçtiğimiz günlerde bir deprem olsaydı büyük ihtimal canlı çıkmaları zor olan evlerde oturuyordu. Tabutlarında yaşamak zorundaydılar” dedi.

‘TALEP AZALDI’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından talep patlaması yaşanan hızlı tarama testleri sonucunda ilk etapta 9-10 bin kişinin yaşadığı 318 binanın durduğu yerde yıkılacak durumda olduğunu belirten Gökce, bu binaların 100’den fazlasının yıkıldığını söyledi. Gökce, “Hızlı tarama testleri sonucu ortaya çıkan güncel rakama göre İstanbul’da şu an 1500 civarında durduğu yerde yıkılacak bina bulunuyor. Bu binaların içinde yaşayan vatandaş sayısı az buz değil, yaklaşık 50 bin kişi” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından hızlı tarama testine İstanbul’da başvuran kişi sayısında çok büyük bir azalma olduğunu da işaret eden Gökce, “Artık çift haneli rakamlara düştü. 6 Şubat’tan sonra günde 22 bin başvuru aldığımız da olmuştu. Vatandaşımız artık binasının taratılmasına ilişkin istekten vazgeçmiş görünüyor. Çünkü dönüştürebileceğine ilişkin bir kaynak ve güvence kalmadı. Kendini ekonomik anlamda rahat görmüyor. Depremin sıcaklığı geçtikten sonra, psikolojik olarak da daha az hassasiyet gösterir hale geliyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, 17 Ağustos depreminin ardından çok sayıda plan ve proje yapıldığını ancak bu kararlara uyulmadığını da vurguladı.