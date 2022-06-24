İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da sahte içki operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullandıkları tespit edilen depoda yapılan aramalarda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 10:21
İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da 2 kişinin sahte içki imal ederek içkili restoranlara ve eğlence mekânlarına satış yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki imal edilen depoyu tespit ederek operasyon düzenledi.

BAZILARI ORİJİNAL BANDROLLÜ

Depoya yapılan baskında, şüpheliler suçüstü yakalanırken, ünlü markalara ait 16 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Öte yandan barkod doğrulama cihazı ile yapılan teknik incelemede ele geçirilen içkilerden bazılarının orijinal bandrollü olduğu, olası bir denetleme için tedbir amaçlı aralara yerleştirildiği belirlendi. 

Yakalanan şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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