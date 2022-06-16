İzmir'de 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 8 gözaltı
İZMİR merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü bilgisinin ardından harekete geçti.
İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de 1 imalathane, 3 iş yeri, 4 depo, 10 ev ve 10 araçta yapılan aramalarda 30 ton sahte etil alkol, 4 bin 69 adet taklit etiket, 1 etil alkol arıtma kazanı, 526,5 litrelik etil alkol tankı, 1570 kapak ve koli, 244 içki aroması, 16 litre açık sahte içki ve 4 boş içki şişesi ele geçirildi.
8 şüpheli gözaltına alındı, 16 kişi hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin Aydın'da kolonya üretimi yapan bir kimya firmasını kullanarak, sanayi amaçlı etil alkolü sıhhi olmayan yöntemlerle damıttığı ve alkollü içki yapımına hazır hale getirdikleri belirtildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin polisteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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