İstanbul'da 2 kişi kiralık aracın içinde ölü bulundu

İstanbul Kağıthane’de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:39
İstanbul'da 2 kişi kiralık aracın içinde ölü bulundu
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.

Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölü bulunan gençlerin Halil Kış (32) ve Serhat Urun olduğu belirlendi. Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.


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