Son dakika... Ankara'da feci kaza: İşçi servisi ile ticari araç çapıştı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika... Ankara'da işçileri taşıyan minibüs, Göynük-Nallıhan Karayolu'nda hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 19 işçi yaralandı, hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan yolcu ise hayatını kaybetti.
Ankara'da işçileri taşıyan minibüs, Göynük-Nallıhan Karayolu'nda hafif ticari araç ile çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Göynük-Nallıhan Karayolu'nda meydana geldi. Erpiliç firması işçilerini taşıyan 06 BGB 772 plakalı minibüs, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 19 işçi yaralandı, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan yolcu hayatını kaybetti.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü ve yolcu ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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