Ortaokul öğrencisinin ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı
Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, araba çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce sürüklenirken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Serik ilçesi D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Nuri Ç.’nin kullandığı 07 BDG 869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Berk Cansu’ya çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde emniyet şeridinde seyir halindeki otomobilin, yolun karşısına geçmek için yola çıkan 12 yaşındaki Cansu’ya çarpması ve çocuğun çarpanın etkisiyle metrelerce sürüklenmesi yer aldı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ortaokul öğrencisi Cansu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, Cansu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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