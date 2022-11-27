İstanbul'da 2 milyon liralık 'elektronik eşya' vurgunu
İstanbul'da 5 işyerinden yaklaşık 2 milyon liralık elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir işyerinden onlarca televizyon çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kağıthane, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardında meydana gelen elektronik eşya hırsızlıkları üzerine soruşturma açıldı. Şüphelilerin bir olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin sahte plakalı bir minibüsle olay yerine geldikleri, çaldıklarını hızla araca yükleyerek kaçtıkları görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde şüphelilerin izini buldu. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler Birol C.Ç.(19), Recep Y.(38), Alkan D.(33), Tugay K.(25), Münir K.(53), Selman K.(48), Uğur Ç.(34), Engin Ç.(44) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Recep Y.'nin 30 tane, Tugay K.'nın 39 tane, Birol C.Ç.'in 20 tane, Alkan D.'nin 14 tane suç kaydı olduğu belirledi.
Hırsızlık Büro Amirliğinde, 5 işyerinden yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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