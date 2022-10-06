İstanbul'da 2 otobüsün arasına sıkışan İETT şoförü yaralandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 otobüsün arasında kalarak ağır yaralanan İETT şoförü hastaneye kaldırıldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin arkasında yer alan otobüs durağında park halindeki otobüsün radyatörüne su koymak isteyen İETT şoförü İrfan T, aracın arkasına geçti.
Bu sırada otobüsün arkasında park halinde bulunan ve bilinmeyen nedenle hareket eden başka bir İETT otobüsü, İrfan T'ye ve önündeki araca çarptı. Her iki otobüsün arasında sıkışan İrfan T, ağır yaralandı.
Olayı gören diğer sürücüler tarafından kurtarılan İrfan T, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.
Video Haberler
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu
- EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması