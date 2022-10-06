İstanbul'da 2 otobüsün arasına sıkışan İETT şoförü yaralandı

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:16

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin arkasında yer alan otobüs durağında park halindeki otobüsün radyatörüne su koymak isteyen İETT şoförü İrfan T, aracın arkasına geçti.

Bu sırada otobüsün arkasında park halinde bulunan ve bilinmeyen nedenle hareket eden başka bir İETT otobüsü, İrfan T'ye ve önündeki araca çarptı. Her iki otobüsün arasında sıkışan İrfan T, ağır yaralandı.

Olayı gören diğer sürücüler tarafından kurtarılan İrfan T, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.