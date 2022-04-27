Boşandığı erkek tarafından öldürülen Berivan'ın ablası hukuk mücadelesi veriyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 20:31

Taybet Üren, 21 Nisan'da boşandığı erkek tarafından öldürülen kardeşi Berivan için, basında sesini duyurmak ve kardeşinin ölümünün unutulmaması için hukuk mücadelesi veriyor.

Berivan'ın 2012 yılında evlendiğini ve evliliğinin başından beri şiddete maruz bırakıldığını söyleyen Altürk, kardeşinin defalarca kadın sığınma evine yerleştiğini belirtti.

"KARDEŞİM İŞKENCE HAYATI YAŞADI"

Berivan'ın birçok kez, eski eşinin şiddetinden dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını ve darp raporu çıkarttığını anlatan Altürk, ''İki kere boşanma davası açtı. Bu seneler içinde benim kardeşim işkence hayatı yaşadı. Son 6 aydır babamın evinde yaşıyordu. Boşanma davaları 20 gün önce bitti, kardeşim yaşasaydı yarın da soy adı değişecekti. Kardeşimin çocuğu 23 Nisan'da şiir okuyacaktı, çorabı yoktu. Bunun için kardeşim çarşıya çıkmak istedi. Ben de yalnız gitmesini istemedim. Çünkü boşandığı erkek olan M. Şengil sürekli bizi tehdit ediyordu. Bizim etrafımızda sürekli tur atıyordu taksiyle'' ifadelerini kullandı.

21 Nisan Perşembe akşamı, Berivan'ın 23 Nisan'da şiir okuyacak çocuğu için kıyafet almaya çarşıya gittiklerini ve yanlarında Berivan'ın iki çocuğunun da olduğunu söyleyen Altürk, evden çıktıktan sonra Berivan'ın boşandığı erkek M. Şengil'i karşılarında gördüğünü söyledi.

"KARDEŞİME ÜÇ EL ATEŞ ETTİ"

M. Şengil'in elinde pompalı tüfekle araçtan indiğini ve elini tetiği götürdüğünü belirten Altürk, ''Üstümüze doğru koştu. Kardeşim de oğlunu kucağına aldı ve arkama sığındı. Ben de katilin elindeki tüfeği tutmaya çalıştım ve üç kere yere sıktı. Kardeşim de kaçmaya başladı, kardeşimin kız çocuğu ise olay yerindeydi. Sonrasında katil beni yere düşürdü ve kardeşimin peşinden koştu, ona üç el ateş etti. Ben bağırmaya ve polisi aramaya başladım. Kardeşim yere düştü. Katil silahıyla koşarak uzaklaştı olay yerinden ve ambulans geldi'' ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİMİN CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI"

Kardeşinin ve olay esnasında yaralanan yeğeninin hastaneye kaldırıldığını belirten Altürk, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Kardeşim hastaneye giderken sadece şu sözü söyledi: beni uyutun, bu acıyı dindirin. Hastaneye yatırıldıktan yarım saat sonra doktor geldi ve 'Başınız sağ olsun, kurtaramadık' dedi. Katil silahı da dereye atmış. Ve sonrasında bir yere saklanmış, tutuklandı ve Şırnak Cezaevi'nde tutuklu şu an. Kardeşimin cenazesini kadınlar omuzlarında taşıdı. Bu planlanmış bir cinayet. Artık kadın cinayetleri olmasın. Ömrünün sonuna kadar günyüzü görmesin.''