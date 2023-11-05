İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesildi? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki, Hangi ilçelerde su kesildi? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kesinti yapılacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyuruyor. İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki, Hangi ilçelerde su kesildi? Sular ne zaman gelecek?
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İLÇE: Esenyurt
ETKİLENEN MAHALLELER: PINAR MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 05/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/11/2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: K.Çekmece
ETKİLENEN MAHALLELER: YEŞİLOVA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 05/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/11/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Silivri
ETKİLENEN MAHALLELER: ÇANTA BALABAN MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 05/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/11/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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