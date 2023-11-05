İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesildi? Sular ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:49

Güncelleme: 05.11.2023 - 15:49

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kesinti yapılacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyuruyor. İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki, Hangi ilçelerde su kesildi? Sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İLÇE: Esenyurt

ETKİLENEN MAHALLELER: PINAR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/11/2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.Çekmece

ETKİLENEN MAHALLELER: YEŞİLOVA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/11/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Silivri

ETKİLENEN MAHALLELER: ÇANTA BALABAN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 05/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/11/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.