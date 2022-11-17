İstanbul'da 3 katlı tarihi binada yangın
İstanbul'da 3 katlı tarihi binada gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucunda binada, hasar meydana geldi.
İstanbul'un Fatih ilçesindeki 3 katlı tarihi binada yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, tarihi binada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi binada çıktı.
Tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.
Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine yangına, Fatih, Şişli ve Balat itfaiye grup amirliklerinden ekipler müdahale etti.
Yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Binada yaşayan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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