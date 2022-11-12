Ümraniye'de yangın paniği: Gözyaşları içinde kuşlarını alıp dışarı çıktı
İstanbul Ümraniye'de, 12 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangının çıktığı dairede yaşayan Melek Kara, muhabbet kuşlarını alarak dışarı çıkarken gözyaşı döktü.
Site Mahallesi Sancar Sokak'ta 12 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, 11 Kasım Cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfakta başladığı öğrenilen yangında, dumanlar kısa sürede daireyi sardı.
MUHABBET KUŞLARINI YANINA ALARAK DIŞARI ÇIKTI
Dairede yaşayan Melek Kara, büyük korku ve panik yaşarken, muhabbet kuşlarını da yanına alarak dışarı çıktı. Binada yaşayanlar da yangın alarmıyla birlikte dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
KOMŞULARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Yangın çıkan dairede yaşayan Melek Kara uzun süre gözyaşı döktü. Korkuya kapılan ve dumandan etkilenen Kara'yı komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
İtfaiye eri ve çevredekilerin konuşarak teselli etmeye çalıştığı Kara'nın elini bir komşusu sağlık ekibi gelene kadar bırakmadı. İlk müdahalesi yapılıp ambulansa alınan Kara'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"YANGIN ALARMI ÇALINCA DIŞARI ÇIKTIK"
Çocuğuyla birlikte binadan çıkan Emre Avşar "Yanan dairede duman vardı. Çok büyük bir yangın olmadı herhalde. Hanımefendi telaş yaptı, evde tekmiş. Biz de tedbir amaçlı dışarı çıktık. İtfaiye geldi hemen müdahale etti" diye konuştu.
Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.
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