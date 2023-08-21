İstanbul'da 3 milyon TL değerinde kaçak 'güneş kremi' ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan 104 bin 706 kaçak güneş kremi ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:01
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Gümrük Muhafaza Ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Erenköy Gümrük Sahası'na gelen şüpheli bir TIR'ı ve içindeki güneş kremlerini incelemeye aldı.

TIR'daki kremlerin gümrük idaresine beyan edilen şekilde olmadığı, firmanın düşük vergi ödemek için farklı kalitede ürün bulundurduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda standartlara uygun olmayan, ciltte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek toplam 104 bin 706 adet kaçak güneş kremine el konuldu.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL

Kremlerin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenirken, 500 bin TL kamu zararının önüne geçildiği de vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor. 


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