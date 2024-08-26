İstanbul'da 30 Ağustos günü toplu taşıma ücretsiz mi? 24 saat boyunca hizmet sağlayacak...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, 30 Ağustos’ta kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.
KİMLER YARALANABİLECEK?
Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.
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