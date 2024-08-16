30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Yayınlanma: 16.08.2024 - 08:59

Güncelleme: 16.08.2024 - 08:59

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurttaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.