30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 08:59
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurttaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.


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