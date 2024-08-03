4 Ağustos'ta toplu yaşıma ücretsiz mi? Pazar günü toplu taşıma neden ücretsiz?
4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Peki, 4 Ağustos'ta toplu yaşıma ücretsiz mi? Pazar günü toplu taşıma neden ücretsiz?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek. Binlerce adayın katılacağı sınav günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 4 Ağustos'ta toplu yaşıma ücretsiz mi? Pazar günü toplu taşıma neden ücretsiz? İşte ayrıntılar...
TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu.
Ulaşım İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre kentte, öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
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