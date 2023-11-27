İstanbul’da 39 ilçe belediyesinin bütçesi belli oldu

Yayınlanma: 27.11.2023 - 18:41

Güncelleme: 27.11.2023 - 18:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı olan meclis toplantılarının altıncısı, İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

Meclis 2.Bakşanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapılan altıncı oturumda 7 ilçe belediyesinin daha 2024 bütçesi görüşmesi yapıldı.

Daha önceki Kasım ayı olağan meclis toplantılarında 32 ilçenin 2024 yılı mali bütçeleri kabul edilmişti. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2024 yılında en yüksek bütçeli belediye 8 Milyar TL ile Esenyurt Belediyesi olurken en düşük bütçeli belediye ise 175 Milyon TL ile Adalar Belediyesi oldu.

EN YÜKSEK ESENYURT, EN DÜŞÜK ADALAR

39 ilçe belesiyesinin bütçeleri şöyle:

Adalar Belediyesi: 175 milyon TL, Arnavutköy Belediyesi: 3 milyar 100 milyon TL, Ataşehir Belediyesi: 3 milyar 670 milyon TL, Avcılar Belediyesi: 2 milyar 460 milyon TL, Bağcılar Belediyesi: 5 milyar 600 milyon TL, Bahçelievler Belediyesi: 5 milyar 158 milyon TL, Bakırköy Belediyesi: 1 milyar 80 milyon TL, Başakşehir Belediyesi: 5 milyar 450 milyon TL, Bayrampaşa Belediyesi, 1 miyar 800 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi, 3 milyar 991 milyon TL, Beykoz Belediyesi, 3 milyar 980 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesi, 3 milyar 335 milyon TL, Beyoğlu Belediyesi, 2 milyar 600 milyon TL, Büyükçekmece Belediyesi, 2 milyar 910 milyon 192 Bin 320 TL, Çatalca Belediyesi, 1 milyar 162 milyon 860 Bin TL, Çekmeköy Belediyesi, 2 milyar 850 milyon TL, Esenler Belediyesi, 4 Milyar 700 Milyon TL, Esenyurt Belediyesi 8 Milyar 387 Milyon 500 bin TL, Eyüpsultan Belediyesi, 4 Milyar 780 Milyon TL, Fatih Belediyesi, 3 Milyar 210 milyon TL, Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3 milyar 800 Milyon TL, Günören Belediyesi, 1 Milyar 885 Milyon TL, Kadıköy Belediyesi, 5 Milyar 554 Milyon TL, Kağıthane Belediyesi, 2 Milyar 933 Milyon 748 Bin TL, Kartal Belediyesi, 3 Milyar 536 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesi, 4 Milyar 700 Milyon TL, Maltepe Belediyesi, 3 Milyar 350 Milyon TL, Pendik Belediyesi, 4 Milyar 800 Milyon TL, Sancaktepe Belediyesi, 4 Milyar 446 Milyon 431 bin TL, Sarıyer Belediyesi, 3 Milyar 148 Milyon 86 Bin TL, Silivri Belediyesi, 2 Milyar 998 Milyon TL, Sultanbeyli Belediyesi, 3 Milyar 150 Milyon TL, Sultangazi Belediyesi 3 Milyar 180 Milyon TL, Şile Belediyesi, 1 Milyar 245 Milyon 485 Bin TL, Şişli Belediyesi, 3 Milyar 250 Milyon TL, Tuzla Belediyesi, 2 Milyar 950 Milyon 149 Bin TL, Ümraniye Belediyesi, 5 Milyar TL, Üsküdar Belediyesi, 5 Milyar TL, Zeytinburnu Belediyesi, 3 Milyar 600 Milyon TL.