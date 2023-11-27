Mecliste Kızılay tartışması

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:47

Güncelleme: 27.11.2023 - 18:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı meclis toplantılarının altıncısı İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis 2.Bakşanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapılan meclis toplantısında, İBB Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün Gazze’ye insani yardım teklifini içeren rapor görüşüldü. Teklifte, İBB’nin yapacağı yardımın Gazze’ye Kızılay aracılığıyla iletilmesine karar verilmesi tartışmalara neden oldu.

"TEKLİFTEN KIZILAY’IN BİLE HABERİ YOK"

CHP’li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, insani yardımın Kızılay aracılığıyla gönderilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

”Gazze’de bir insanlık dramı yaşanıyor ve bu dram Gazze’de 2 milyondan fazla insanı etkiliyor. Özellikle kadınlar ve çocukları. Bu şartlara bir nebze katkıda bulunuruz ümidi ile Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından meclisimize, Gazze’ye, su, gıda, ilaç, elektrik, tıbbi yardım yapılması yönünde bir teklif geldi. Fakat teklif kabul edilmekle beraber bu yardımın Kızılay üzerinden yapılması komisyonumuzca karara bağlandı. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Ne yazık ki AKP hükümeti tarafından yönetilen ülkemizde Kızılay’ın adı, çadır, battaniye satan, her türlü yolsuzlukla gündeme gelen, Ensar Vakfı üzerinden vergi kaçırmak mı dersiniz veya İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı vakıflarda, derneklerde Kızılay’a ait yardım ürünlerinin bulunması mı dersiniz. Pek çok skandallarla anılan bir kurum. Her türlü sel ve felaketin ardından ivedilikle Iban verip yardım istemesine karşın kendi bünyesinde buluna. Çok kıymetli taşınmazları vatandaşlara bağışlayan bir kurum. Söylediklerimin tamamı Kızılay tarafından da kabul edildi. Kızılay’ın bile kendisine böyle bir görevin verildiğinden haberi yok. Kızılay2ın bu konuda bir talebi ve beklentisi yok iken neden İBB’nin yapacağı yardımlar Kızılay Derneği üzerinden yapılmak istenir. Kızılay’ın İstanbul’da topladığı yardımları, İBB tarafından, ‘verin biz dağıtacağız’ denilebilir mi? Kızılay’ın böyle bir talebi yokken durumdan vazife çıkarmaktan başka bir şey değildir.”

"MESELE KIZILAY’I ELEŞTİRMEK DEĞİL"

Çelik’in ardından teklide ilgili söz alan AKP’li İBB Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar da “Kızılay yalnızca Türkiye’ye mahsus bir organizasyon değildir. Dünya’da Müslüman ülkelerin tamamında var. Mesele zaten Kızılay’ı eleştirmek değil buradan ucuz siyaset yapmak. Türkiye’deki bütün yardım kuruluşları zaten buraya Kızılay üzerinden yardım yapıyor. Komisyon raporuna yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği ifadesinden gelmek üzere ve veya AFAD aracılığıyla yürütülmesi şekliyle düzeltilerek oylanmasını teklif ediyorum” dedi.

"İBB’NİN DAĞITACAK GÜCÜ VE ALT YAPISI VAR"

Kaynar’ın sözleri üzerine konuşan CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağ, “Savaştan bahsediyoruz. Bu işin siyaseti olmaz. İBB’nin bu yardımları alıp bölgeye götürüp dağıtacak gücü, kudreti ve alt yapısı var. Bunu yarken zaten AFAD ile bir koordinasyon yapılacaktır. Şüphesiz Kızılay’da yardım yapıyordur. Bunda bir sorun yok. İBB olarak biz oraya yardımımızı yapalım. Teklifi komisyondan geldiği gibi oylayalım” ifadelerini kullandı.

"KIZILAY’IN TEMSİL ETMESİ DOĞRU"

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da tartışmalarla ilgili, “Her ne kadar Kızılay’ın deprem zamanında yaptığı yanlış uygulamaları, yâri kurumsal davranışlar bizim de tenkitlerimize maruf kaldı. Ama orada Türkiye’yi, bir kurumsal bir kurumun orada temsil etmesi lazım. Bu açıdan Türkiye Kızılay Derneği’nin orada Türk devletinin temsil etmesini doğru buluyoruz” şeklinde konuştu.

İBB Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün teklifi, AKP’li Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar’ın düzettiği haliyle oy çokluğu ile kabul edildi.