İstanbul’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul Fatih’te deniz polisi tarafından düzenlenen operasyonda,4 ton kaçak midye ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:00
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Haliç Metro Köprüsü alt kısmının deniz kenarında bulunan yüklü bir tekneden kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknede kaçak avlandığı belirlenen 210 çuvala doldurulmuş 4 ton kaçak midye ele geçirdi.

2 GÖZALTI

Suçüstü yakalanan tekne sahibi Ş.A. ve yanındaki yardımcısı Y.K. adlı 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Deniz polisi tarafından yapılan incelemelerin devamında teknenin ruhsat tezkeresi olmadığı tespit edildi.

Yakalanan kaçak midye avcılarına yönelik 1380 sayılı kanuna göre ‘yasak yede midye avcılığı yapmak’ ve ‘ruhsat tezkeresi almadan ticari avcılık yapmak’ suçlarından toplam 49 bin 680 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 4 ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi. 


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