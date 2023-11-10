Beykoz'da 2.5 ton kaçak midye yakalandı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:22

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:22

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri katıldı. Beykoz Çubuklu Bölgesinde yapılan denetim ve kontroller sırasında bir teknenin yasak alanda kaçak karakıllı midye avcılığı yaptığı tespit edildi.

Denetim sırasında ekipleri gören teknedeki kişiler kaçak olarak avlandıkları karakıllı midyeyi denize midye filesi içinde bırakarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine denizde yapılan takip sonucu kaçak karakıllı midye avcılığı yapan tekne Rumelikavağı önünde yakalandı.

Denetimde yasak alanda kaçak karakıllı midye avcılığı yaptığı tespit edilen teknenin donatanı dahil toplam 5 kişiye 30 bin 971 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasak sahada kaçak olarak avcılığı yapılan ve denize bırakılan 2.5 ton civarındaki karakıllı midye, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Canlılığını koruduğu belirlenen midyeler denize bırakıldı.