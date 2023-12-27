İstanbul'da 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:44

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:44

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi birçok adreste sahte alkol denetimi gerçekleştirdi. Kartal’da yapılan denetimlerde piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi. Satışa hazır yakalanan alkollere jandarma ekipleri el koydu. Sahte alkol üretimi yapan şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin litre sahte votka, bin 250 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan bin 500 litre etil alkol, 750 adet boş içki şişesi, bin adet şişe kapağı ve 3 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şahıs ifadelerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na muhalefet etmek suçundan mahkemeye sevk edildi.