Yılbaşı yaklaşırken... Ankara'da 24 milyon liralık kaçak alkol operasyonu

Ankara'da yapılan kaçak alkol operasyonunda 24 milyon değerinde etil alkol ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:06
Yılbaşı yaklaşırken... Ankara'da 24 milyon liralık kaçak alkol operasyonu
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Alkollü içeceklere gelen peş peşe zamlar nedeniyle vatandaşlar merdiven altı alkole yöneldi. Kaçak içki nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kaçak alkol operasyonları da hızlandı.

Ankara Valiliği, yapılan operasyonda etil alkol dolu 3 tanker, 1 kamyonet ve 1 dolum aparatı ele geçirildiğini duyurdu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. 


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