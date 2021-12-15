İstanbul'da 5 ton sahte içki: 1 kişi gözaltına alındı
Başakşehir'de piyasaya sürülmeye çalışılan yaklaşık 5 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Başakşehir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir adreste üretilen yüklü miktarda sahte içkinin piyasaya sürme hazırlığında olunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton sahte içki ile temizlik malzemesi gibi gösterilip içki ambalajlamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Polis ekipleri, operasyon sırasında adreste bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.
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