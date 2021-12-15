İstanbul'da 5 ton sahte içki: 1 kişi gözaltına alındı

Başakşehir'de piyasaya sürülmeye çalışılan yaklaşık 5 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

AA
15 Aralık 2021 Çarşamba, 16:00
İstanbul'da 5 ton sahte içki: 1 kişi gözaltına alındı
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Başakşehir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir adreste üretilen yüklü miktarda sahte içkinin piyasaya sürme hazırlığında olunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton sahte içki ile temizlik malzemesi gibi gösterilip içki ambalajlamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyon sırasında adreste bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.


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