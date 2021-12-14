Sahte içki kaynaklı ölümler sürüyor: 4 ilden peş peşe ölüm haberleri

14 Aralık 2021 Salı, 10:57

Sahte içki kaynaklı ölümler sürüyor. Dün Kahramanmaraş ve Yalova'da peş peşe 6 yurttaşın hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki nedeniyle zehirlenme vakaları Antalya ve Sivas'ta da görüldü.

Antalya'nın Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak çalışan Abidin Uçurum, iş yerinde fenalaştı. Gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uçurum, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Abidin Uçurum'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uçurum'un cenazesinin Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Abidin Uçurum'un kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

SİVAS'TA DA ÖLÜM: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivas'ta da Zara ilçesinde oturan Şakir Deliktaş, alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. İlçe Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan ve durumu ağırlaşan Deliktaş, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin daha kentteki hastanelerde tedaviye alındığı, 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri Zara'da 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda damacana ve plastik şişeler içerisinde etil alkol, bandrolsüz sahte içkiler ve boş şişeler ele geçirildi. Operasyonda İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.