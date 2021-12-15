Son dakika | Emniyet'ten yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Emniyet, yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenledi. "Zehir" operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi.
Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
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