Son dakika | Emniyet'ten yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Emniyet, yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenledi. "Zehir" operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi.

AA
15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:25
Son dakika | Emniyet'ten yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

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