İstanbul'da 7 kişiyi katleden Bahtiyar Aladağ'ın berber dükkanı görüntülendi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:06

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:07

İstanbul'da, 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, dün Büyükçekmece Gölü'nün kenarında piknik yaparken eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu öldürdü.

Bahtiyar Aladağ daha sonra ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın birinci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ'a (30) yanında bulunan silahla ateş etti.

Baba Muhammet Aladağ ve anne Necmiye Aladağ olay yerinde hayatını kaybetti; kız kardeşi ise yaralandı. Saldırgan Bahtiyar Aladağ saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracına binerek, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına gitti.

Aladağ yanındaki silahla bu kez, iş yeri sahibi Mehmet Salih Özsökük'ü (30) vurdu. Saldırıda berber Özsökük hayatını kaybetti; eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34) ise ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek Esenyurt'a gitti.

HEPSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de (33) silahla ateş etti. Yaralanan Buke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

7 kişiyi öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ berber dükkanı işletiyordu.

Aladağ'ın Üniversite Mahallesi'nde bulunan, sahibi olduğu berber dükkanı görüntülendi.

Dükkanın kapısının kilitli olduğu görülürken, dükkanın bulunduğu cadde de sessizlik hakim.

Aynı caddede berber dükkanı olan Onur Öksüz şaşırdıklarını belirterek, "Kendisini çok fazla tanımıyoruz. Aynı caddede işletmemiz var. Bu olayı duyduk şaşırdık. Sadece gelen müşterilerimizden tanıyoruz kendisini. Çok şaşırdık" şeklinde konuştu.