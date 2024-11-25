Son Dakika... İstanbul'da aile katliamı: 3 ceset daha bulundu, ölü sayısı 8 oldu!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:04

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:14

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Bahtiyar Aladağ adlı şahıs önce anne ve babasını, daha sonra ise eniştesini ve işyeri sahibini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Polis ekipleri eve gittiğinde, katilin eşi ve 10 yaşındaki çocuğunun evde olmadığı ortaya çıkmıştı. Aladağ'ın eşi ve çocuğunun arama çalışmaları devam ediyordu.

3 KİŞİNİN CESEDİ DAHA BULUNDU

Edinilen son bilgilere göre bugün anne ve 10 yaşındaki oğlu ile beraber Aladağ'ın kayınvalidesinin de bulunduğu 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece göl kenarında bulundu.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.