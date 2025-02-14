İstanbul'da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:06

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kentte çok sayıda kitabın piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise "korsan" diye tabir edilen 94 bin 587 bandrolsüz kitap ile 1100 CD/DVD ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.