İstanbul'da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi

İstanbul'da 94 bin 587 bandrolsüz kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kentte çok sayıda kitabın piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise "korsan" diye tabir edilen 94 bin 587 bandrolsüz kitap ile 1100 CD/DVD ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


Etiketler: #İstanbul #Kitap #korsan

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