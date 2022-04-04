İstanbul'da ABD personelinin başına çuval geçiren 17 TGB'li hakkında hapis istemi
İstanbul Sarayburnu’nda demirleyen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri gemide görevli sivil bir personelin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi hakkında 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ABD donanmasının 6. filosuna ait 71 Bordo numaralı ‘USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi 2 Kasım 2021 tarihinde Sarayburnu Limanı'nda demirlemişti. TGB üyesi 17 kişi ise yaptıkları eylemde, söz konusu gemide mühendis olan ABD’li Adrian Roman Tyrone’un başına çuval geçirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlandı. TGB üyesi 17 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, ABD donanmasına ait geminin mühendisi olan Adrian Roman Tyrone müşteki, TGB’li 17 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.
Müşteki Tyrone, iddianamede yer verilen ifadesine göre; ABD’ye ait gemide mühendis olarak çalıştığını, 2 Ekim 2021 tarihinde Eminönü Çarşısı’nı gezmek için gemiden ayrıldığını, yolda giderken kalabalık bir grup tarafından durdurularak başına çuval geçirildiğini ve anlamadığı birtakım sözler söylendikten sonra ise çuvalın başından çıkarıldığını belirtti. Müşteki, söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.
“TÜRK ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN ABD’YE TEPKİ GÖSTERDİK”
İddianamede savunmalarına yer verilen şüphelilerin ise Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçiren ABD’ye tepki göstermek için böyle bir eylemde bulunduklarını, eylemlerinin suç olduğunu düşünmediklerini beyan ettikleri kaydedildi.
GÖRÜNTÜ İNCELEME TUTANAĞI
İddianamede, olay yeri kamera görüntüleri üzerinde yapılan CD inceleme tutanağına göre, saat 16.46 sıralarında müştekinin kaldırımda yürüdüğü, ilk başta 3 kişilik grubun müştekinin yanına yaklaştığı, biraz konuştuktan sonra diğer şüphelilerin de olay yerine gelip, etrafını sararak kafasına çuval geçirdikleri, sonrasında müştekinin olay yerinden kaçtığı, şüphelilerin de slogan attığının tespit edildiği aktarıldı.
AYRI AYRI 14 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Şüphelilerin iştirak halinde müştekinin etrafını sarıp, ellerini tutup kafasına çuval getirdiklerinin anlatıldığı iddianamede, müştekinin bir yere gitmesini cebir kullanmak suretiyle engelledikleri iddia edildi. Eylemin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli haline vücut verdiği bu nedenle tüm şüphelilerin ayrı ayrı, birden fazla kişi ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.
İddianamede, 17 kişi hakkında ayrı ayrı dört yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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