İstanbul'da acı ölüm: Yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi
Arnavutköy’de kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir yurttaş aracında fenalaştı.
Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yurttaş Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ancak hastaneye getirilişi geciken yurttaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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