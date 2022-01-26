İstanbul'da acı ölüm: Yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:50

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir yurttaş aracında fenalaştı.

Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yurttaş Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak hastaneye getirilişi geciken yurttaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



