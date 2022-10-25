İstanbul'da adeta bir tatil köyü

25 Ekim 2022 Salı, 14:17

Beykoz sahiline geldiğimizde bizi ilk karşılayan küçük bir koru. Yolun yukarısından aşağıya doğru inerken ağaçların arasından birden tam karşı kıyıdaki Tarabya ve Sarıyer’i görebiliyoruz. İçimden “İyi ki burayı tercih etmişim” diyorum. Tesisler, denize sıfır konumda. Sağ tarafımızda tertemiz bir halk plajı ve tam önümüzde de bir yürüyüş yolu bulunuyor. İstanbul’da böyle bir yerdeyim… İsterseniz yüzebiliyor, isterseniz yürüyüş yapabiliyorsunuz. Karnınız acıktı ise hemen yanı başınızda da kaliteli, lezzetli yemekleri olan, uygun bir tesis sizi bekliyor.

TESİSLERDE BALIK TERCİHİ REVAÇTA

Hafta içi olmasına rağmen lokanta için biraz beklemek zoruna kalıyoruz. Kapıda tesise gelenleri karşılayan görevliye adımızı yazdırdıktan sonra, biz de bu esnada sıra bize gelinceye kadar yürüyüş yapalım diyoruz. Yürüyüş yolunda, ellerinde oltalarla balıkçılar heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Palamut mevsiminin başındayız, tabii ki sabırlı olanlar daha şanslı. İBB’nin sosyal tesislerinde palamut ve istavrit revaçta. Tam da tüketilmesi gereken bir zaman. Bu aylarda, bu balıklar daha lezzetli oluyor.

ET YEMEKLERİ DE ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Sahilde beklerken telefonum çalıyor, sıra biz gelmiş bile. Yürüyüş esnasında zamanın nasıl geçtiğinin farkında değiliz. Restoranın merdivenlerinden çıkarken güler yüzleriyle garsonlar yerimizi gösteriyor. Çatal, bıçak sesleri ve birbiriyle sohbet eden insanların arasından geçerek yerimize oturuyoruz. İlk dikkatimi çeken, masanın bembeyaz örtüsü… Çatal, bıçakların birbirleriyle uyum içindeki duruşları ve mutfaktan gelen lezzetli yemek kokuları. Mönüye bakarken gözüme Beykoz sahil kebabı ilişiyor; ondan rica ediyorum. Beykoz sahil kebabının, bu tesise özel bir yemek olduğunu öğreniyorum. Jülyen dilimlenmiş antrikot, tavada sotelenmiş renkli biberler… Yanında sarımsaklı yoğurt ve ıspanak... Çok güzel bir uyum… Lezzeti hâlâ damaklarımda. Bu tesisin de en çok tercih edilen yemeklerinden... Etrafıma bakınırken, burayı her kesimden insanların tercih ettiğini görebiliyorum. Bizimle ilgilenen görevliye sorduğumda, -beni teyit edercesine- tesise gelen insanların toplumun her kesiminden olduğunu, İstanbullularda da artık bir restoran kültürünün oluştuğunu söylüyor.

UYGUN VE KALİTELİ

Bu tarz restoranlarda insanlar bazen menüye bakmaktan bile kaçınır. Önünden geçerken, denize sıfır manzarası olan muhteşem bir mekanda, böylesine lezzetli ve uygun yemek yemenin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ama İBB Beykoz Sahil Sosyal Tesisleri, bu imkansızlığı ortadan kaldırıyor.

Güzel, kaliteli zaman geçirmek ve bütçenize uygun, çok lezzetli yemekler yemek istiyorsanız; İBB Beykoz Sahil Sosyal Tesisleri sizleri bekliyor.

Biz deneyimledik, çok beğendik ve memnun kaldık. Umarım sizler de beğenirsiniz…

NE DÜŞÜNÜYORLAR?

Hasan Kızılsümer

(Emekli)

“Ataşehir’den geldim buraya. Restoran çok temiz, çalışanlar inanılmaz bir disiplin ve ahenk içinde çalışıyor. Sıra beklerken gösterilen özen, beni çok memnun etti. Yemeklerin lezzeti ve uygun oluşu burayı tercih etmemizin en büyük sebeplerinden. Dışarıdan görünen güzelliği, içerisinde de görebiliyorsunuz.”

Senadur Dönmez

(Öğrenci)

“Daha önce Beykoz’da oturuyordum. O zamanlar sık sık ailemle bu tesise geliyorduk. Bugün, arkadaşımla uzun zaman sonra gelme fırsatım oldu. Yürüyüş yolunun yapılması çok güzel olmuş. Manzarası, yemeklerin lezzeti çok güzel çocukluğuma dönmüş gibiyim.”

Alpay Pehlivan

(Öğrenci)

“İlk kez buraya geliyorum çok beğendim. Yemekleri çok lezzetliydi. Sunum, keza öyle. Tabii ki en önemlisi de biz öğrenciler için fiyatlarının uygun oluşu. Daha sık gelmeye çalışacağım artık.”