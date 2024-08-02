İstanbul'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:06

Güncelleme: 02.08.2024 - 18:06

Olay dün saat 23.40 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre ağaçlık alanda hareketsiz yatan birinin olduğunu gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bulunan cesedin 40 yaşındaki Myrat Gurbanov'a ait olduğu belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise olayın bir hafta önce gerçekleştiği ve Gurbanov'un bıçaklanarak öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gurbanov'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.