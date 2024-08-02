İstanbul'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta ağaçlık alan içerisinde bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 40 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Myrat Gurbanov'a ait olduğu belirlendi. Gurbanov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:06
İstanbul'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
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Olay dün saat 23.40 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre ağaçlık alanda hareketsiz yatan birinin olduğunu gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bulunan cesedin 40 yaşındaki Myrat Gurbanov'a ait olduğu belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise olayın bir hafta önce gerçekleştiği ve Gurbanov'un bıçaklanarak öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gurbanov'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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