İstanbul’da ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu

İstanbul Bağcılar'da ağaçlık alanda 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 20:40
İstanbul’da ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu
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Mahmutbey Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında, çevredekilerin ağaçlıkta ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada cesedin 20’li yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi. 1 günlük olduğu değerlendirilen ceset üzerinde yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


İstanbul bağcılar Kadın
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