İstanbul’da ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu

19 Temmuz 2022 Salı, 20:40

Mahmutbey Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında, çevredekilerin ağaçlıkta ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada cesedin 20’li yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi. 1 günlük olduğu değerlendirilen ceset üzerinde yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.