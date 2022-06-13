İstanbul'da aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:37

Metruk bir binada uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park timi, Çağlayan’daki metruk bir binada baba ve kızının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bina etrafında bir süre fiziki çalışma yapan polis, binaya çok sayıda şahsın girip çıktığını tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan Kağıthane Mobil Park timi sokağa geldiğinde bir şahıs panikle metruk binaya girdi.

METRUK BİNADA AİLE BOYU UYUŞTURUCU TİCARETİ

Hemen içeriye giren polis ekipleri, Hasan K., kızı Arzu Y. (23), dünürü İnci Y. (48) ve uyuşturucu maddeyi satmak için almaya gelen Mehmet Y.’yi (32) etkisiz hale getirdi. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan Kağıthane polisi, Arzu Y.’nin “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan arandığını ortaya çıkardı.

Polis, Mehmet Y.’nin üstünde yaptığı aramada uyuşturucu madde buldu. Binada yapılan aramalarda ise yaklaşık 400 gram esrar, 2 adet hassas tartı, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirdi.

HEPSİ DE ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Binada yapılan aramalar kameralara yansırken, aramaların ardından 2’si kadın 4 şahıs gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Emniyet'te ifadelerinin alınmasının ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan adli işlemleri yapılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.