İstanbul'da aile katliamı... Anne ile ağabey öldü, baba ile kız kardeş yaralandı!

İstanbul Sancaktepe'de ailesiyle tartışan Yusuf Fırat, silahla annesi Sabiha ve ağabeyi Bilal Fırat'ı öldürdü, babası Murat ile kız kardeşi Zehra Fırat'ı da ağır yaraladı.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:27
İstanbul'da aile katliamı... Anne ile ağabey öldü, baba ile kız kardeş yaralandı!
Abone Ol google-news

Veysel Karani Mahallesi Hidayet Sokak'ta bulunan evde, aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Evden silah sesleri gelmesi ve komşuların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE BİREYLERİNİ VURDU

Silah seslerinin duyulduğu eve giren polis ekipleri, ailenin oğlu Yusuf Fırat'ın aile bireylerine silahla ateş ettikten sonra kendisi de vurduğunu ve yaralandığını belirledi. Ekipler, olayda anne Sabiha, ağabey Bilal Fırat'ın öldüğünü, baba Murat ile kardeş Zehra Fırat'ın ise ağır yaralandığını tespit etti.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan şüpheli ile baba ve kız kardeşi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumu öğrenen Fırat ailesinin yakınları ile komşuları evin önüne gelirken, bazılarının fenalaştığı gözlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Sancaktepe haberleri aile haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
Adana'da dehşet: Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda öldü

Adana'da dehşet: Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: 2 Haziran’da yeniden yapılacak

Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: 2 Haziran’da yeniden yapılacak
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!
'Cumhurbaşkanlığı devreye girdi' iddiası: Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?

'Cumhurbaşkanlığı devreye girdi' iddiası: Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
5 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sıralaması

5 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sıralaması
Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş

Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş
Tuvaleti görenler şoke oldu! Şafak Sezer evinin kapılarını MasterChef yarışmacılarına açtı

Tuvaleti görenler şoke oldu! Şafak Sezer evinin kapılarını MasterChef yarışmacılarına açtı