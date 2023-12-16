İstanbul'da aile katliamı: Oğlunu öldürdü, baba ve annesini bıçaklayıp kaçtı!
İstanbul Avcılar'da oğlunu öldüren saldırgan, babası ile annesini yaraladıktan sonra kaçtı.
Cihangir Mahallesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında Ali Güneş (52), oğlu ile babasının evine gitti. Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.
Ali Güneş kendisini engelemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
OĞLU KURTARILAMADI
Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş'in alkollü olarak sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.
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