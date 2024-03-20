İstanbul’da akıl almaz kaza: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı
Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.
Beşiktaş Abbasağa Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun kullanan F.B.’nin kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı. Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu. Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü. Akıl almaz kaza ise kameralara yansıdı.
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