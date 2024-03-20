Sinop’ta fark açıldı... CHP'nin adayı Metin Gürbüz kazanıyor!

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) şirketinin Sinop’un merkezinde yaptığı ankete göre; CHP’nin Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz açık ara farkla seçimi kazanıyor.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:39
Sinop’ta fark açıldı... CHP'nin adayı Metin Gürbüz kazanıyor!
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Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) Şirketi'nin Sinop’un merkezinde 1206 kişiyle yüz yüze görüşme tekniğiyle yaptığı anket araştırmasına göre; CHP’nin Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz açık ara farkla seçimi kazanıyor.

Yüzde 46,1 oy alan Gürbüz‘e en yakın aday ise; yüzde 35,8 oyla AKP’li Yakup Üçüncüoğlu oldu.

Üçüncüoğlu’nu da yüzde 10,2 oy oranı ile İYİ Parti’nin adayı Serpil Ünlütürk takip ediyor.

CHP’li Gürbüz’ün AKP’li Üçüncüoğlu’yla arasında yüzde 10, İYİ Partili Ünlütürk’le ise yüzde 36 oy farkı olması dikkat çekti. 


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