Rize'de trafik kazası: Araç takla attı
Rize'de bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Rize-İspir karayolunun Denizgören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 61 AES 718 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu otomobil önce refüje çarparak daha sonra takla attı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Yoldan geçen diğer sürücüler durarak ambulans ve jandarmaya haber verirken, araçta bulunan yabancı uyruklu 2 kişi ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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