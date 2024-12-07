İstanbul'da akılalmaz olay... 7 aracın camını kırıp kaçtı!
Avcılar'da, hırsızlık amacıyla bir iş yerine ait 5 araç ile mahalle sakinlerine ait 2 aracın camını kıran şüpheli kaçtı.
İstanbul'un Avcılar'ın ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi Güzel Bakan Sokak'a gelen bir kişi, bir iş yerine ait park halindeki 5 araç ile mahalle sakinlerine ait 2 aracın camını kırdı. Araçların içine girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışma başlattı.
"DEĞERLİ EŞYA OLUP OLMADIĞINA BAKTI"
İş yeri çalışanı Tunahan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece 02.00 civarında sokağa gelen kişinin araçların camlarını kırdığını belirterek, "İçlerini kontrol ediyor, değerli eşya olup olmadığına bakıyor. Aynı şekilde de iki arka sokakta bulunan 2-3 aracın camlarını kırarak kontrol ediyorlar" dedi.
Şirket yetkilisi Barış Akgöz, sabaha karşı polisin aramasıyla olaydan haberdar olduğunu dile getirerek, "Şirket merkezimiz önünde bulunan 5 aracımıza zarar verildiği ve hırsızlık şüphesi olduğunu beyan ederek bizi çağırdılar. Araçlarımız içerisinde önemli eşyalarımız yoktu ama camlarımız kırıldığı için maddi olarak zararımız var" şeklinde konuştu.
Öte yandan şüphelinin araçların camını kırıp hırsızlık amacıyla içini kontrol ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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